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Роналду не планирует покидать Ювентус – у португальца амбициозные личные цели

18:08 - Читати українською
Роналду не планирует покидать Ювентус – у португальца амбициозные личные цели
Криштиану Роналду / Getty images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду останется в туринской команде, несмотря на слухи о возможном уходе

Португалец не сомневается в своем будущем в туринском клубе и в настоящее время думает не об изменении обстановки, а о рекордах и потенциальных исторических достижених, утверждает Tuttosport.

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По информации источника, 35-летний форвард намерен выиграть "Золотую бутсу" по итогам сезона. Сейчас Криштиану с 28-ю голами третий в рейтинге, уступая Чиро Иммобиле (29) и Роберту Левандовски (34). Нападающему Ювентуса еще предстоит провести шесть матчей в Серии А, тогда как Бундеслига уже завершена.

Напомним, Роналду перешел в Ювентус летом 2018 года из мадридского Реала. Сумма трансфера составила 117 млн ​​евро. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Теги
Италия Криштиану Криштиану Роналду Золотая бутса Ювентус Ювентус
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