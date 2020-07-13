Роналду не планирует покидать Ювентус – у португальца амбициозные личные цели

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду останется в туринской команде, несмотря на слухи о возможном уходе

Португалец не сомневается в своем будущем в туринском клубе и в настоящее время думает не об изменении обстановки, а о рекордах и потенциальных исторических достижених, утверждает Tuttosport.

Малиновский: Агенты Ювентуса мне не звонили, а Роналду после гола, может, запомнит меня лучше

По информации источника, 35-летний форвард намерен выиграть "Золотую бутсу" по итогам сезона. Сейчас Криштиану с 28-ю голами третий в рейтинге, уступая Чиро Иммобиле (29) и Роберту Левандовски (34). Нападающему Ювентуса еще предстоит провести шесть матчей в Серии А, тогда как Бундеслига уже завершена.

Напомним, Роналду перешел в Ювентус летом 2018 года из мадридского Реала. Сумма трансфера составила 117 млн ​​евро. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

"Аталанта може виграти ЛЧ, але є невеликий дефект": інтерв'ю Ліппі про успіх команди Маліновського і силу Ювентуса