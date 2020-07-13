Серія А офіційно підтвердила намір повернути уболівальників на трибуни ще в нинішньому сезоні

Італійська Серія А опублікувала рішення засідання Асамблеї, у якій взяли участь усі клуби ліги.

"Була підтверджена необхідність часткового допуску глядачів на стадіони в повній відповідності з заходами безпеки.

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З цією метою допрацьовується докладний протокол, який буде відправлений президенту Італійської федерації футболу в найближчі години, щоб його можна було використовувати в обговореннях з відповідними урядовими установами.

Серія А сподівається, що у кожного клубу буде можливість відкрити свої стадіони для обмеженої кількості уболівальників в останніх турах сезону", – йдеться у повідомленні прес-служби організації.

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