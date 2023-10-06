Год назад в это время Удинезе шел в первой тройке, а у Эмполи было уже 10 набранных очков. Сейчас столько зачетных пунктов не наберется, даже если суммировать достижения обеих этих команд. Относительно "Адзурри" и не было особых иллюзий, а вот падение "зебр" стало неприятной неожиданностью.

Сегодняшняя игра лишь подтвердила неслучайность соседства соперников. Совершенно равная игра, хотя Эмполи имеет формальное право жаловаться на отсутствие удачи. VAR дважды "обидел" хозяев – отменил гол Капуто (там был офсайд) и не разрешил назначить пенальти. В обоих случаях арбитр первоначально принимал решение в пользу Эмполи.

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В конце игры на поле появился Виктор Коваленко, прервав серию из четырех матчей без игровой практики. Примечательно, что украинец до сих пор полностью не встроен в командные механизмы. Партнеры не очень пытались играть на него (часто выбирали даже менее перспективные варианты). Зато именно Коваленко помог организовать две опасные атаки, а еще подавал угловой, после которого Удинезе сумел отбиться не с первой попытки.

В конце концов счет так и не изменился – на табло остались нули. Не изменилось и положение команд. Эмполи находится в зоне вылета, а в Удинезе всего на одно очко больше.