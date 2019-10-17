Серия А будет использовать VAR для борьбы с расизмом

Президент Серии А Габриэле Гравина заявил, что лига начнет использовать камеры VAR для определения виновных в расистских скандированиях.

"Мы сотрудничали с Министерством внутренних дел, и установили несколько очень строгих законов. Мы обратимся к использованию технологии VAR, но сделать это мы можем только с помощью полиции и Министерства внутренних дел.

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Футбольные клубы сегодня могут определить ответственных за помощью технологии. Мы имеем в виду эксперимент, который, безусловно, приведет к большим результатам, и мы вскоре введем его", – цитирует Гравину Sky Sports.

Напомним, с начала сезона 2019/20 в Италии произошло несколько скандалов на расистской почве.

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