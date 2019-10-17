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Стоичков призвал дисквалифицировать болгарские клубы из еврокубков

10:28 84 Читати українською
Стоичков призвал дисквалифицировать болгарские клубы из еврокубков
Христо Стоичков / Спорт-Экспресс

Лучший игрок в истории болгарского футбола Христо Стоичков предложил радикальный рецепт борьбы с проявлениями расизма местных болельщиков.

 

"Нужно закрыть стадион, играть за закрытыми дверями. Или даже посерьезнее.

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На длительное время отстранить клубы Болгарии от международных соревнований, как это было когда-то с Англией. Пять лет без участия, вот что их успокоит! Без исключений, для всех болгарских клубов", – цитирует Ицо L'Equipe.

Отметим, что такую бурную реакцию Стоичкова вызвали события в поединке отбора к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии. Матч дважды прерывали из-за имитации криков обезьян в адрес Стерлинга и Мингса, а также расистские кричалки. Болгарская полиция арестовала подозреваемых фанатов, а местной федерации грозит дисквалификация.

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Болгария - Англия Болгария Болгария Лига Европы Лига чемпионов Христо Стоичков Евро-2020 Расизм в футболе Мир
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