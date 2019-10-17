Серія А використовуватиме VAR для боротьби із расизмом

Президент Серії А Габріеле Гравіна заявив, що ліга почне використовувати камери VAR задля визначення винних у расистських скандуваннях.

"Ми співпрацювали з Міністерством внутрішніх справ, і встановили кілька дуже суворих законів. Ми вдамося до використання технології VAR, але зробити це ми можемо лише за допомогою поліції та Міністерства внутрішніх справ.

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Футбольні клуби сьогодні можуть визначити відповідальних за допомогою технології. Ми маємо на увазі експеримент, який, безумовно, призведе до великих результатів, і ми незабаром запровадимо його", – цитує Гравіну Sky Sports.

Нагадаємо, з початку сезону 2019/20 в Італії сталось декілька скандалів на расистському підґрунті.

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