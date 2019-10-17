toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Серія А використовуватиме VAR для боротьби із расизмом

21:57 82 Читать на русском
Серія А використовуватиме VAR для боротьби із расизмом
Фанати Ювентуса / AFP

Президент Серії А Габріеле Гравіна заявив, що ліга почне використовувати камери VAR задля визначення винних у расистських скандуваннях.

"Ми співпрацювали з Міністерством внутрішніх справ, і встановили кілька дуже суворих законів. Ми вдамося до використання технології VAR, але зробити це ми можемо лише за допомогою поліції та Міністерства внутрішніх справ.

Стоїчков закликав дискваліфікувати болгарські клуби з єврокубків

Футбольні клуби сьогодні можуть визначити відповідальних за допомогою технології. Ми маємо на увазі експеримент, який, безумовно, призведе до великих результатів, і ми незабаром запровадимо його", – цитує Гравіну Sky Sports.

Нагадаємо, з початку сезону 2019/20 в Італії сталось декілька скандалів на расистському підґрунті.

Расизм у футболі: англійці стали м’якотілими, італійський "ку-клукс клан" та безголоса Іспанія

blog_ava
"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложі
18:00
8465
Теги
Італія Серія А Расизм у футболі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
27
хв
Шахтар
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук