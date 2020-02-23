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Жена Малиновского – о коронавирусе в Италии: Власти советуют не посещать людные места – неизвестно, что будет дальше

18:30 87 Читати українською
Жена Малиновского – о коронавирусе в Италии: Власти советуют не посещать людные места – неизвестно, что будет дальше
Руслан и Роксана Малиновские / фото из открытых источников

Жена Руслана Малиновского, Роксана, рассказала о мерах предосторожности в связи со случаями заболевания коронавирусом в Италии.

"В нашем регионе – Ломбардия – зафиксировано наибольшее количество заболевших коронавирусом. Умерла одна женщина в возрасте, по-моему, больше 80 или 70 лет и один человек находится в тяжелом состоянии. 23 февраля отменили все спортивные и другие мероприятия. Власти советуют оставаться дома и не посещать людные места: супермаркеты, кафе и так далее.

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Матч Аталанты против Сассуоло тоже отменили. Руслан после тренировки приедет домой. Что будет дальше – пока неизвестно. Он мне позже расскажет, какое у них будет расписание на следующую неделю. Будем избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится", – сказала Малиновская в эфире Футбол NEWS.

Напомним, четыре из шести матчей, которые должны были состояться сегодня, 23 февраля, в Серии А, перенесли на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса. Сейчас в Италии коронавирус диагностировали у 79 человек – от смертельной болезни уже умерло два человека.

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Теги
Италия Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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