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Серія А анонсувала проведення матчів без глядачів – під обмеження також потрапив матч Ліги Європи

17:47 376 Читать на русском
Серія А анонсувала проведення матчів без глядачів – під обмеження також потрапив матч Ліги Європи
Інтер прийматиме Лудогорець без фанатів / Фото ФК Інтер

У чемпіонаті Італії знайшли оптимальне рішення, щоб запобігти поширенню коронавірусу на футбольних аренах.

 

В Італії прийняли рішення проводити поєдинки 26-го туру Серії А без вболівальників, повідомляє football-italia з посиланням за заяву місцевої федерації футболу.

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Це стосується лише тих матчів, які відбуватимуться на територіях, де зафіксовані спалахи епідемії коронавірусу. А саме це стосуватиметься таких двобоїв: Удінезе – Фіорентина, Мілан – Дженоа, Сассуоло – Брешія і Парма – СПАЛ.

Також фанати не зможуть відвідати матч-відповідь Ліги Європи Інтер – Лудогорець, який пройде за зачиненими дверима Джузеппе Меацца.

Остаточно про рішення буде оголошено після погодження з місцевою владою. Нагадаємо, через поширення на теренах Італії коронавірусу у 24-му турі Серії А були перенесені 4 поєдинки.

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Теги
коронавірус Інтер Інтер Італія Серія А Інтер - Лудогорець
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