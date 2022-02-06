Форвард Динамо Владислав Супряга, який на правах оренди виступає за Сампдорію, назвав свою улюблену команду.

"Я довго цього чекав і завжди мріяв грати у топ-лігах. Я дуже щасливий і дуже задоволений там. Хочу залишатися тут (в Європі, – прим.) усю кар'єру.

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Я думаю, що Серія А – це не мій улюблений чемпіонат. Мені подобається Іспанія та Реал Мадрид. Це мій улюблений клуб. Я мрію там грати", – сказав Супряга у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Сампдорія орендувала українця до кінця сезону. У генуезців є опція продовження оренди ще на рік, плюс можливість повноцінного викупу. Вже сьогодні Владислав може дебютувати за "моряків" у матчі 24-го туру Серії А проти Сассуоло. Початок зустрічі о 16:00.

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