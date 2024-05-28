"Двух моих родственников убили выстрелами в голову": чемпион мира и Европы пережил ужас
Бывшая звезда сборной Франции Кристиан Карамбе шокирован событиями на своей малой родине.
Чемпион мира (1998) и Европы (2000) является канаком – так называют коренное население Новой Каледонии. 14 мая этот архипелаг всколыхнули массовые протесты. Местные пронезависимые силы были возмущены избирательной реформой, которая усиливает позиции адептов идеи оставаться под крылом Франции.
Победитель Олимпиады попал в ужасную аварию – брат экс-игрока Металлурга погиб
Протестующих пытались успокоить силой, что привело к жертвам. В результате столкновений и стрельбы погибло семь человек.
"Я потерял членов своей семьи. Вот почему я молчал до сегодня, потому что я в трауре. Двух моих родственников убили выстрелами в голову. Это были снайперы. Мы надеемся, что будет тщательное расследование этого дела", – поделился трагедией 53-летний Карамбе.
"Когда Франсуаза молилась, я ударил ее мотыгой": голкипер, переживший геноцид – резня в Африке, миллион жертв