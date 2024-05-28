Чемпион мира (1998) и Европы (2000) является канаком – так называют коренное население Новой Каледонии. 14 мая этот архипелаг всколыхнули массовые протесты. Местные пронезависимые силы были возмущены избирательной реформой, которая усиливает позиции адептов идеи оставаться под крылом Франции.

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Протестующих пытались успокоить силой, что привело к жертвам. В результате столкновений и стрельбы погибло семь человек.

"Я потерял членов своей семьи. Вот почему я молчал до сегодня, потому что я в трауре. Двух моих родственников убили выстрелами в голову. Это были снайперы. Мы надеемся, что будет тщательное расследование этого дела", – поделился трагедией 53-летний Карамбе.

Nouvelle-Calédonie : "Deux membres de ma famille sont morts, ce sont des snipers" témoigne Christian @Karembeu qui était l'invité du Studio des Légendes avec @JacquesVendroux sur #Europe1 pic.twitter.com/3hLk73mANI — Europe 1 (@Europe1) May 27, 2024

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