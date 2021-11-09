Рамос вернулся в общую группу ПСЖ – ветеран ждет дебюта уже 4 месяца
19:44 - Читати українською
Фанаты ПСЖ скрещивают пальцы за здоровье защитника Серхио Рамоса.
Испанец сегодня наконец-то провел тренировки в общей группе, сообщает Le Parisien.
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Рамос подписал контракт с ПСЖ еще 8 июля, но до сих пор не провел ни минуты на поле. 35-летнего центрбека постоянно волновали проблемы с коленом и икроножной мышцей. Сейчас идет двухнедельная международная пауза, которая может помочь ветерану спокойно подготовиться и завершить свое восстановление.
Следующий матч ПСЖ запланирован на 20 ноября – домашний поединок против Нанта в рамках Лиги 1.
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