Дешам разгневался из-за допроса о трансфере Мбаппе в Реал: "Я не собираюсь больше привлекать на него внимание"
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно саги вокруг нападающего Килиана Мбаппе.
"Объявление? Это не зависит от меня. Они решат, когда придет время сделать это официально. Я сделаю все возможное, чтобы адаптироваться к команде, к французской команде.
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Существует много вопросов о Килиане, но вы не обязательно имеете ответы на все. Мбаппе всегда был частью коллективного проекта. У него есть обязанности в своем клубе, а также, если не больше, здесь.
Я не собираюсь больше привлекать на него внимание в этом плане, но я понимаю, что внешне, с точки зрения освещения в СМИ, решений и объявлений, он занимает много места. Но он всегда привлекает внимание, потому что он Мбаппе, это нормально. Цель состоит в том, чтобы он был в лучшем настроении", – цитирует Дешама Le Parisien.
Напомним, Килиан после завершения контракта с ПСЖ вероятно присоединится к Реалу. Впрочем, ни клуб, ни игрок до сих пор не сделали официального заявления.
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