"Объявление? Это не зависит от меня. Они решат, когда придет время сделать это официально. Я сделаю все возможное, чтобы адаптироваться к команде, к французской команде.

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Существует много вопросов о Килиане, но вы не обязательно имеете ответы на все. Мбаппе всегда был частью коллективного проекта. У него есть обязанности в своем клубе, а также, если не больше, здесь.

Я не собираюсь больше привлекать на него внимание в этом плане, но я понимаю, что внешне, с точки зрения освещения в СМИ, решений и объявлений, он занимает много места. Но он всегда привлекает внимание, потому что он Мбаппе, это нормально. Цель состоит в том, чтобы он был в лучшем настроении", – цитирует Дешама Le Parisien.

Напомним, Килиан после завершения контракта с ПСЖ вероятно присоединится к Реалу. Впрочем, ни клуб, ни игрок до сих пор не сделали официального заявления.

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