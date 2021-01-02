Оборонець мадридського Реала Серхіо Рамос не допоможе команді в поєдинку 17-го туру іспанської Ла Ліги проти Сельти з Віго.

Капітан "вершкових" не потрапив до заявки через проблеми зі здоров'ям, повідомляє AS.

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Серхіо Рамос пропустить матч із галісійцями через шлунковий розлад. Подібні проблеми в центрбека мадридців не вперше. Майже 2 роки тому він відлучався з поля на цілих 5 хвилин поєдинку проти Ейбара через поклик природи. Керманич Реала Зінедін Зідан тоді відверто заявив, що "Рамос трохи обіср*вся" посеред матчу.

До слова, в заявці Реала на поєдинок проти Сельти знайшлося місце і для українця Андрія Луніна. За місце в основі він конкуруватиме з Куртуа та Альтубе.

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