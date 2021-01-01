Летом 2017 года Милан заплатил леверкузенскому Байеру 23 с лишним миллиона евро за перспективного хавбека Хакана Чалханоглу. На тот момент 23-летний турок подавал большие надежды и должен был стать ключевой фигурой в построении очередного "нового" Милана. Получилось не сразу. В какой-то момент даже казалось, что это еще один трансферный провал "россонери".

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Постепенно Чалханоглу адаптировался и начал играть все увереннее. Сейчас он является одним из ключевых творцов успеха команды, которая стала абсолютно лучшей в Серии А в 2020 году и заслуженно ушла на рождественские каникулы на первой строчке турнирной таблицы.

Вклад Хакана в эти результаты трудно переоценить. В нынешнем сезоне он уже сыграл 20 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. В команде Стефано Пиоли турок раскрылся как топовый плеймейкер. Среди всех футболистов пяти ведущих лиг Европы никто не создал для своих партнеров столько шансов забить гол, как "десятка" Милана – 53. Причем отрыв от остальных преследователей очень внушителен.

Most chances created in Europe's top five leagues this season:



⬢ Hakan Çalhanoğlu (53)

⬡ Jack Grealish (43)

⬡ Bruno Fernandes (41)

⬡ Memphis Depay (41)

⬡ Kevin De Bruyne (40)



Only one man has hit a half-century. #SquawkaScout pic.twitter.com/ISA5lsqtil — Squawka Football (@Squawka) December 23, 2020

На фоне таких показателей становится удивительно, как клуб допустил ситуацию, что игрок может уйти в другую команду бесплатно. Дело в том, что контракт Чалханоглу действует только до следующего лета, а новое соглашение еще не подписали. Это спровоцировало массу слухов – от якобы желания самого игрока увеличить свою зарплату в разыдок посягательствам других клубов. В частности, речь шла о предметном интересе со стороны Манчестер Юнайтед и Ювентуса.

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В конце концов, это все так и осталось слухами. Недавно агент турка побывал в Casa Milan, где провел предметные переговоры с Мальдини и Ко. Здесь стоит отметить желание самого игрока остаться на Сан-Сиро. Для этого Хакан готов отклонить более денежные предложения. Уже в ближайшее время ожидается объявление о новых контрактах для него, а также для Джиджи Доннаруммы.

Наверное, успехи на футбольном поле вдохновили Чалханоглу искать новые вызовы. Во время праздников он вернулся на родину, где принял участие в популярном шоу "Голос". Из-за пандемии в Турции решили не проводить очередной сезон песенного соревнования, но все же нашли способ порадовать поклонников. Был подготовлен специальный новогодний выпуск, где участниками стали местные знаменитости.

Calhanoglu had participated in The Voice Turkey during the Christmas break pic.twitter.com/dW8qWRKcDl — Milan Eye (@MilanEye) December 31, 2020

Для своего выступления полузащитник Милана выбрал турецкую народную песню и сумел завоевать симпатию всех членов жюри. Конкурс судили певица Хадисе, ее коллеги Мурат Боз и Эбру Гундеш, а также звезда тамошнего телевидения, комик и актер Беязит Озтюрк. Хотя последнего Хакан символически выбрал своим наставником в шоу, но главное внимание досталась вовсе не ему.

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Оказалось, что одним из поклонников творчества Эбру Гундеш является Златан Ибрагимович. Любимой песней швед назвал композицию под названием Çingenem. Послушать можно тут. И это не просто выдумка Хакана. Вместе с Иброй он записал специальное видео, которое чуть не растрогало шокированную Эбру. На радостях она даже исполнила маленький фрагмент из песни – специально для Златана.

“Eşime hediye almam, çünkü o zaten Zlatan’a sahip”, “Tanrı benim!” gibi cümleler kuran Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı. En sevdiği şarkı da Çingenem... pic.twitter.com/dzgjxXWI1k — Oğulcan Akçe️ (@fifakulubu) December 31, 2020

В конце своего выступления Чалханоглу поблагодарил за приглашение и наградил членов жюри подарками. Женщинам он презентовал по роскошному букету цветов, а мужчинам – по футболке Милана с десятым номером и их фамилиями на спине.

Добавим, что на этом музыкальные эксперименты "россонери" не прекратятся. Через два месяца эстафету от Хакана перехватит Ибрагимович. Златан будет специальным гостем на традиционном Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо, который проводится с 1951 года. В этом году он пройдет со 2-го по 6-е марта, а звездный ветеран Милана будет находиться там в течение всех пяти дней. На этом фестивале выберут участника Евровидения от Италии.

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