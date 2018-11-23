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Серхио Рамос дважды нарушил антидопинговые нормы, один раз в финале Лиги чемпионов, – Football Leaks

19:43 288 Читати українською
Серхио Рамос дважды нарушил антидопинговые нормы, один раз в финале Лиги чемпионов, – Football Leaks
Серхио Рамос / Reuters

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос подозревается в нарушении антидопинговых правил УЕФА.

32-летний центрбек "сливочных" дважды нарушил антидопинговые правила. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на расследование Football Leaks.

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По информации из анонимных источников, речь идет о двух разных случаях нарушения Серхио Рамосом требований УЕФА относительно употребления допинга. Один из этих инцидентов произошел после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридский Реал победил туринский Ювентус (4:1). В моче испанца обнаружили запрещенный препарат, но УЕФА решила не предавать огласке эту информацию.

Вместо этого член антидопингового комитета связался со "сливочными" для получения объяснений. Врач мадридцев сообщил, что случайно дал препарат Рамосу. Этого объяснения представителям УЕФА оказалось достаточно и наказания избежали и медик, и сам защитник.

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Теги
Испания Football Leaks Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Главное Допинг Лига чемпионов 2016/17 Лига чемпионов УЕФА
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