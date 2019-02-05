Голкипер Сергей Ситало покинул Арсенал-Киев, об этом сообщил сам футболист.

"Я очень много отдал этому клубу. За это время мы со Второй лиги пришли к Премьер-Лиге. Спасибо всем футболистам, персоналу и руководителям команды. Мы были семьей, и ставили общие задачи и цели, к которым двигались вместе.

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Однако сейчас принял решение, что продолжу карьеру в другом месте. Арсенал навсегда будет в моем сердце, но здесь я больше не останусь. На днях расторг контракт с киевским клубом", – цитирует Ситало FootBoom.

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К слову, Ситало выступал за Арсенал-Киев с 2016-го года. В текущем сезоне на счету голкипера 16 матчей в УПЛ, где он пропустил 30 голов и однажды сохранил свои ворота "сухими".