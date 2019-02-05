Голкіпер Сергій Сітало покинув Арсенал-Київ, про це повідомив сам футболіст.

"Я дуже багато віддав цьому клубу. За цей час ми з Другої ліги дійшли до Прем'єр-Ліги. Дякую всім футболістам, персоналу і керівникам команди. Ми були родиною, і ставили спільні завдання і цілі, до яких рухалися разом.

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Однак зараз прийняв рішення, що продовжу кар'єру в іншому місці. Арсенал назавжди буде в моєму серці, але тут я більше не залишуся. Днями розірвав контракт з київським клубом", – цитує Сітала FootBoom.

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До слова, Сітало виступав за Арсенал-Київ з 2016-го року. У поточному сезоні на рахунку голкіпера 16 матчів в УПЛ, де він пропустив 30 голів та одного разу зберіг свої ворота "сухими".