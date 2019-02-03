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Арсенал-Киев уступил аутсайдеру чемпионата Сербии

20:15 54 Читати українською
Арсенал-Киев уступил аутсайдеру чемпионата Сербии
Арсенал-Киев / ФК Арсенал-Киев

Киевский Арсенал в контрольном матче потерпел поражение от Динамо Вранье.

Товарищеский матч

Арсенал-Киев – Динамо Вранье – 0:1

Шахтер – Партизан– 0:2 – видео голов и обзор матча

Арсенал-Киев во время сбора в Турции встретился с аутсайдером чемпионата Сербии Динамо Вранье, сообщает ua-football. "Канониры" потерпели минимальное поражение. Стоит отметить, что киевский клуб еще не выиграл ни одного спарринга во время сбора (2 ничьи и 2 поражения). В турнирной таблице УПЛ находится на последней позиции с 8 очками.

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