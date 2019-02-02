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Арсенал-Киев просматривает двух футболистов из Танзании

08:52 131 Читати українською
Арсенал-Киев просматривает двух футболистов из Танзании
Арсенал-Киев / Инстаграм "пушкарей"

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов рассказал о том, кто находится на просмотре в команде.

"Они приехали только два-три дня назад. Ребята молодые, им только по 18-19 лет, мне так сказали. Для меня было удивлением, как нападающий Оскар старается, видно, что парень неплохой. Посмотрим, как будет дальше.

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Он ничем не уступал во второй игре и мог даже забить. Парень старательный. Защитник – посмотрим дальше, а вот форвард – сразу видно, что у него есть мастерство", – сказал Леонов в эфире телеканала "Футбол 1".

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Отмечается, что на просмотре находятся нападающий Оскар и защитник Джобс Диксон, любая другая информация о футболистах из Танзании пока неизвестна.

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