Кныш официально подписал контракт с Буковиной, сообщает сайт клуба. Еще одним новичком коллектива из Черновцов стал Егор Шалфеев.

ЛНЗ официально подписал экс-игрока Металлиста и СК Днепр-1

Буковина не разглашает условий подписания обоих игроков, как и сроков их контрактов. Transfermarkt сообщает, что и Кныш, и Шалфеев стали игроками черновицкого клуба бесплатно, покинув Ниву Бузову.

Добавим, что Кныш является воспитанником Динамо, а за свою карьеру успел поиграть за Сталь Каменское, Карпаты, Металлист. Шалфеев делал первые шаги в футболе в составе запорожского Металлурга, также выступал за Зарю.

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