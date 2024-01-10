Воспитанник Динамо стал игроком представителя Первой лиги
Воспитанник академии Динамо, экс-игрок Металлиста и Карпат Даниил Кныш продолжит карьеру в составе черновицкой Буковины.
Кныш официально подписал контракт с Буковиной, сообщает сайт клуба. Еще одним новичком коллектива из Черновцов стал Егор Шалфеев.
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Буковина не разглашает условий подписания обоих игроков, как и сроков их контрактов. Transfermarkt сообщает, что и Кныш, и Шалфеев стали игроками черновицкого клуба бесплатно, покинув Ниву Бузову.
Добавим, что Кныш является воспитанником Динамо, а за свою карьеру успел поиграть за Сталь Каменское, Карпаты, Металлист. Шалфеев делал первые шаги в футболе в составе запорожского Металлурга, также выступал за Зарю.
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