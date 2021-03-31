"Миколенко – очень молодой игрок, но уже успел поиграть в Лиге чемпионов и за сборную. Считаю, он может сыграть в любой команде. Им многие интересуются, но пока нет ничего конкретного.

Миколенко попал на радары Интера – есть важный нюанс

Считаю, переход в АПЛ – лучший шаг, чем трансфер в Серию А. Особенно для таких игроков, как Миколенко. Мы говорим о парне с отличными навыками, но ему еще многому надо научиться тактически и психологически. Италия идеально подходит для этого. Мне нравится, как в Италии играют. Для молодежи это как тренировка. Лично с удовольствием хотел бы привезти Миколенко в Италию.

Наполи, Интер, Милан – замечательные клубы. Миколенко способен играть в каждом из них, но пока рано об этом говорить", – сказал Серебренников в интервью изданию Minuti Di Recupero.

Напомним, Миколенко – воспитанник Динамо. Контракт Виталия с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро. В текущем сезоне Миколенко провел в футболке Динамо 27 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами.

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