Защитник Динамо Виталий Миколенко вызывает интерес к своей персоне. Теперь украинец заинтересовал гранд Серии А.

Интер находится в поисках усиления левого фланга обороны. Приоритетным вариантом "нерадзурри" считают Робина Госенса из Аталанты. Кроме него, миланский клуб следит за несколькими игроками из Челси (Алонсо и Пальмиери), Айнтрахта (Костич) и Тоттенхэма (Роуз).

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Также Интер разыскивает варианты трансферов молодых игроков на перспективу. Как сообщает Inter Dipendenza со ссылкой на Tuttosport, в этом списке нашлось место игроку Динамо Виталию Миколенко. Компанию 21-летнему украинцу составляют Оуэн Вэйндал из АЗ и Ной Каттербах из Кельна.

Заметим, контракт Виталия с "бело-синими" рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро. В текущем сезоне Миколенко провел в футболке Динамо 27 матчей, в которых отметился 4 ассистами.

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