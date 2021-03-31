"Миколенко – дуже молодий гравець, але вже встиг пограти у Лізі чемпіонів і за збірну. Вважаю, він може заграти у будь-якій команді. Ним багато хто цікавиться, але поки немає нічого конкретного.

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Вважаю, перехід в АПЛ – кращий крок, аніж трансфер в Серію А. Особливо для таких гравців, як Миколенко. Ми говоримо про хлопця з відмінними навичками, але йому ще багато чому треба навчитися тактично і психологічно. Італія ідеально підходить для цього. Мені подобається, як в Італії грають. Для молоді це як тренування. Особисто з задоволенням хотів би привезти Миколенка в Італію.

Наполі, Інтер, Мілан – чудові клуби. Миколенко здатний грати у кожному з них, але поки рано про це говорити", – сказав Серебренніков в інтерв'ю виданню Minuti Di Recupero.

Нагадаємо, Миколенко – вихованець Динамо. Контракт Віталія з "біло-синіми" розрахований до 30 вересня 2025 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро. У поточному сезоні Миколенко провів у футболці Динамо 27 матчів, в яких відзначився 4 гольовими передачами.

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