Сербия угрожает сняться с Евро-2024 – приспешники России выдвинули УЕФА ультиматум
"Белые орлы" настроены иди до конца в деле наказания фанатов за призывы смерти.
Сборная Сербии может сняться с Евро-2024, если Союз европейских футбольных ассоциаций не накажет болельщиков Албании и Хорватии за непристойные скандирования, сообщает Dailymail.
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Во время поединка этих сборных фанаты выкрикивали оскорбительные лозунги "Убей серба!".
"То, что произошло, скандал, и мы будем просить УЕФА о санкциях в отношении этих болельщиков, даже ценой отказа от продолжения соревнований", – заявил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович.
К слову, ранее УЕФА уже штрафовал сборную Албании за неподобающее поведение болельщиков в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией.
Напомним, после 1-го тура Сербия идет в турнирной таблице группы С последней без очков – в стартовом матче команда Драгана Стойковича уступила Англии (0:1). Свой следующий поединок сербы проведут уже сегодня, 20 июня, против словенцев.