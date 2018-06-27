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Сербия – Бразилия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

21:00 273 Читати українською
Сербия – Бразилия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Сербия – Бразилия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группы Е между Сербией и Бразилией.

Матч и онлайн-трансляция Сербия – Бразилия начались в 21:00. В параллельном матче этой группы играют Швейцария и Коста-Рика.

Швейцария – Коста-Рика – видео гола

Сербия: Стойкович – Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов – Матич, Костич, Тадич, Льяич, Милинкович-Савич – Митрович

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Тьягу Силва, Миранда, Марсело – Каземиро, Паулинью, Коутинью, Виллиан – Неймар, Габриэл Жезус

ЧМ 20183 тур

Сербия - Бразилия: Среда 27 июня 2018

Сербия

live
0 : 1
Бразилия
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