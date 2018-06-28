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Сербия – Бразилия: Паулинью – лучший игрок матча

27 июня 23:21 27 Читати українською
Сербия – Бразилия: Паулинью – лучший игрок матча
Хосе Паулинью / Фото из соцсетей - Сербия – Бразилия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Полузащитник сборной Бразилии Хосе Паулинью признан лучшим игроком матча против Сербии (2:0).

Матч 3-го тура группы Е завершился уверенной победой Бразилии над Сербией 2:0. Такой результат закрепил "селесао" на первом месте в группе и гарантирует выход команды в плей-офф.

Сербия – Бразилия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Одним из авторов забитых мячей стал полузащитник Барселоны Хосе Паулинью, который и получил звание лучшего игрока матча, сообщает официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бразилия встретится со сборной Мексики.

ЧМ 20183 тур

Сербия - Бразилия: Среда 27 июня 2018

Сербия
Матч окончен
0 : 2
Бразилия
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Теги
Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Сербия - Бразилия Чемпионат мира-2018 Хосе Паулинью Хосе Паулинью
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