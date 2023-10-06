Сербия – Украина – 1:6 – видео голов и обзор матча в отборе на футзальный ЧМ
22:44 - Читати українською
Сборная Украины по футзалу разбила Сербию в отборе на чемпионат мира. Смотрите видео голов и обзор матча.
Сборная Украины мощно провела первый тайм на поле соперника. Подопечные Косенко настреляли сербам 4 гола и пропустили всего один.
Сборная Украины разбила Сербию со счетом 6:1 и вышла в лидеры группы по отбору на чемпионат мира
После отдыха "сине-желтые" закрепили свое преимущество. Голы Абакшина и Корсуна довели дело до 6:1.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter