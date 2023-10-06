Сборная Украины по футзалу разбила Сербию в отборе на чемпионат мира. Смотрите видео голов и обзор матча.

Сборная Украины мощно провела первый тайм на поле соперника. Подопечные Косенко настреляли сербам 4 гола и пропустили всего один.

Сборная Украины разбила Сербию со счетом 6:1 и вышла в лидеры группы по отбору на чемпионат мира

После отдыха "сине-желтые" закрепили свое преимущество. Голы Абакшина и Корсуна довели дело до 6:1.