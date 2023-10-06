Збірна України з футзалу розтрощила Сербію у відборі на чемпіонат світу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Збірна України потужно провела перший тайм на полі суперника. Підопічні Косенка настріляли сербам 4 голи і пропустили лише один.

Збірна України розбила Сербію з рахунком 6:1 і вийшла в лідери групи відбору на чемпіонат світу

Після відпочинку "синьо-жовті" закріпили свою перевагу. Голи Абакшина і Корсуна довели справу до 6:1.