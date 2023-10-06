Сербія – Україна – 1:6 – відео голів та огляд матчу у відборі на футзальний ЧС
22:44 - Читать на русском
Збірна України з футзалу розтрощила Сербію у відборі на чемпіонат світу. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Збірна України потужно провела перший тайм на полі суперника. Підопічні Косенка настріляли сербам 4 голи і пропустили лише один.
Збірна України розбила Сербію з рахунком 6:1 і вийшла в лідери групи відбору на чемпіонат світу
Після відпочинку "синьо-жовті" закріпили свою перевагу. Голи Абакшина і Корсуна довели справу до 6:1.
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