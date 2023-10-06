Сборная Украины встречалась с Сербией в рамках квалификации футзального чемпионата мира.

Футзал, квалификация на ЧМ-2024

Группа В, 3-й тур четвертого этапа

Сербия – Украина – 1:6

Голы: Вашич, 11 – Швед, 1, 9, Абакшин, 8, 31, Жук, 9, Корсун, 25

Подопечные Александра Косенко в предыдущих турах разорвали Бельгию (10:2), но уступили Польше (2:3). Следующим соперником стала Сербия, которая имела 4 очка.

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Украинцы быстро заставили местные трибуны замолчать – 4 гола за 9 минут! Вашич один мяч откитал, но камбэком даже не запахло. После перерыва Корсун и Абакшин довели счет до теннисных 6:1.

Украина набрала 6 очков и догнала Польшу, разобравшуюся с бедной Бельгией. Следующий матч "сине-желтых" – 11 октября против тех же сербов.

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