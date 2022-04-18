"Играл я со многими сербами. Кополовец говорил, что сербы помогают с гуманитаркой. Я ему написал: "Мишань, ты ничего не перепутал?"

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Как можно сидеть на двух стульях? Передавать гуманитарку и не выражать гражданскую позицию. Они ведь в Украине играли. Кажется, в Сербии нет такой цензуры, как в России и Беларуси. Они могут это делать.

К примеру, Неманья Тубич. Я вспомнил, как в 2019 году прокомментировал какое-то его сообщение в соцсети в честь России и Путина. Пишу: "Путин ху*ло, он убийца". А Тубич написал, что Путин – бог. Меня просто накрыло. Сейчас я тоже ему написал, он прочел и не ответил", – сказал Габовда в комментарии YouTube-каналу Football Hub.

Напомним, Тубич защищал цвета Карпат с 2009 по 2010 годы (в 50 матчах забил 1 гол). Впоследствии переехал сначала в Россию (Краснодар), а затем в Беларусь (БАТЭ). Завершал карьеру в СКА-Хабаровск.

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