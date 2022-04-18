"Грав я з багатьма сербами. Кополовець казав, що серби допомагають з гуманітаркою. Я йому написав: "Мішань, ти нічого не переплутав?"

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Як можна сидіти їм на двох стільцях? Передавати гуманітарку і не висловлювати громадянську позицію. Вони ж в Україні грали. Здається, в Сербії немає такої цензури, як в Росії та Білорусі. Вони можуть це робити.

Наприклад, Неманья Тубіч. Я згадав, як у 2019 році прокоментував якийсь його допис в соцмережі на честь Росії та Путіна. Пишу:"Путін ху*ло, він убивця". А Тубіч написав, що Путін – бог. Мене просто накрило. Зараз я теж йому написав, він прочитав і не відповів", – сказав Габовда у коментарі YouTube-каналу Football Hub.

Нагадаємо, Тубіч захищав кольори Карпат з 2009 по 2010 роки (у 50 матчах забив 1 гол). Згодом переїхав спочатку у Росію (Краснодар), а потім у Білорусь (БАТЕ). Завершував кар'єру у СКА-Хабаровськ.

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