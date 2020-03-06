Сент-Этьен вырвал победу в матче с Ренном и стал вторым финалистом Кубка Франции

Во втором полуфинале Кубка Франции Сент-Этьен принимал прошлогоднего победителя турнира – Ренн.
Кубок Франции, 1/2 финала
Сент-Этьен – Ренн – 2:1
Голы: Колодзейчак, 43, Будебуз, 90+4 – Ньянг, 33 (пен).
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С первых минут команда Клода Пюэля захватила инициативу и заставила соперника думать исключительно об обороне. В начале матча хозяева имели два хороших момента для взятия ворот – пробивали Диони и Кабай. В середине первого тайма Ренн начал отвечать своими контратаками, одна из которых привела к пенальти в ворота Сент-Этьена. С отметки точно пробил Ньянг.
Пропустив, Сент-Этьен активизировался и в концовке тайма устроил нашествие на ворота гостей. На 43 минуте защитник Тимоти Колодзейчак подключился к атаке и после навеса с левого фланга эффектным ударом головой сравнял счет.
После перерыва Сент-Этьен продолжил владеть инициативой и регулярно создавать угрозы у чужих ворот. Великолепная игра голкипера Ренна Мэнди спасала команду от неприятностей. Но "зеленые" таки смогли забить победный гол. Серия атак хозяев на последних минутах заставила оборону Ренна паниковать, и на 90+4 минуте Будебуз эффектным ударом завершил красивую комбинацию Сент-Этьена.
Команда Пюэля стала вторым финалистом Кубка Франции. В решающем матче ей будет противостоять ПСЖ. Игра состоится на Стад де Франс 25 апреля.
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