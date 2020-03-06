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Сент-Этьен вырвал победу в матче с Ренном и стал вторым финалистом Кубка Франции

00:20 21 Читати українською
Сент-Этьен вырвал победу в матче с Ренном и стал вторым финалистом Кубка Франции
Сент-Этьен обыграл Ренн / France TV Sport

Во втором полуфинале Кубка Франции Сент-Этьен принимал прошлогоднего победителя турнира – Ренн.

Кубок Франции, 1/2 финала

Сент-Этьен – Ренн – 2:1

Голы: Колодзейчак, 43, Будебуз, 90+4 – Ньянг, 33 (пен).

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С первых минут команда Клода Пюэля захватила инициативу и заставила соперника думать исключительно об обороне. В начале матча хозяева имели два хороших момента для взятия ворот – пробивали Диони и Кабай. В середине первого тайма Ренн начал отвечать своими контратаками, одна из которых привела к пенальти в ворота Сент-Этьена. С отметки точно пробил Ньянг.

Пропустив, Сент-Этьен активизировался и в концовке тайма устроил нашествие на ворота гостей. На 43 минуте защитник Тимоти Колодзейчак подключился к атаке и после навеса с левого фланга эффектным ударом головой сравнял счет.

После перерыва Сент-Этьен продолжил владеть инициативой и регулярно создавать угрозы у чужих ворот. Великолепная игра голкипера Ренна Мэнди спасала команду от неприятностей. Но "зеленые" таки смогли забить победный гол. Серия атак хозяев на последних минутах заставила оборону Ренна паниковать, и на 90+4 минуте Будебуз эффектным ударом завершил красивую комбинацию Сент-Этьена.

Команда Пюэля стала вторым финалистом Кубка Франции. В решающем матче ей будет противостоять ПСЖ. Игра состоится на Стад де Франс 25 апреля.

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