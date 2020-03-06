Сент-Етьєн вирвав перемогу в матчі з Ренном і став другим фіналістом Кубка Франції

У другому півфіналі Кубка Франції Сент-Етьєн приймав минулорічного переможця турніру – Ренн.

Кубок Франції, 1/2 фіналу

Сент-Етьєн – Ренн – 2:1

Голи: Колодзейчак, 43, Будебуз, 90+4 – Ньянг, 33 (пен).

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З перших хвилин команда Клода Пюеля захопила ініціативу і змусила суперника думати виключно про оборону. На початку матчу господарі мали два хороших моменти для взяття воріт – пробивали Діоні і Кабай. В середині першого тайму Ренн почав відповідати своїми контратаками, одна з яких призвела до пенальті у ворота Сент-Етьєна. З позначки влучно пробив Ньянг.

Пропустивши, Сент-Етьєн активізувався і в кінцівці тайму влаштував навалу на ворота гостей. На 43 хвилині захисник Тімоті Колодзейчак підключився до атаки і після навісу з лівого флангу ефектним ударом головою зрівняв рахунок.

Після перерви Сент-Етьєн продовжив володіти ініціативою і регулярно створювати загрози біля чужих воріт. Чудова гра голкіпера Ренна Менді рятувала команду від неприємностей. Але "зелені" таки спромоглися забити переможний гол. Серія атак господарів на останніх хвилинах змусила оборону Ренна панікувати, і на 90+4 хвилині Будебуз ефектним ударом завершив красиву комбінацію Сент-Етьєна.

Команда Пюеля стала другим фіналістом Кубка Франції. У вирішальному матчі їй протистоятиме ПСЖ. Гра відбудеться на Стад де Франс 25 квітня.

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