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ПСЖ уничтожил Лион и легко вышел в финал Кубка Франции – Мбаппе создал очередной шедевр

00:30 19 Читати українською
ПСЖ уничтожил Лион и легко вышел в финал Кубка Франции – Мбаппе создал очередной шедевр
Лион – ПСЖ / Фото ФК Лион

Лион принимал ПСЖ в рамках 1/2 финала Кубка Франции.

Кубок Франции, 1/2 финала

Лион – ПСЖ – 1:5

Голы: Террье, 11 – Мбаппе, 14, 70, 90+2, Неймар, 64 (пен.) Сарабия, 82

Удаление: Марсаль, 61 (Л)

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Лион амбициозно открыл счет во встрече, но это все, на что были способны хозяева. Мбаппе еще до перерыва сравнял счет, в итоге молодой талант стал героем матча.

После перерыва, к погрому Лиона присоединились Неймар и Сарабия, а Килиан записал себе еще два гола. Особого внимания стоит его сольный проход на 70-й минуте через почти все поле, который завершился точным ударом.

ПСЖ встретится в финале турнира с победителем пары Сент-Этьен – Ренн.

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Видео красивого гола Мбаппе:

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Теги
Лион Лион ПСЖ ПСЖ Франция Видеоновости Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Кубок Франции
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