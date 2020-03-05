ПСЖ готов пожертвовать Неймаром ради Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вряд ли покинет Париж в следующее трансферное окно.

Мбаппе будет единственным игроком ПСЖ, на трансфер которого наложил вето президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, сообщает AS со ссылкой Paris United.

Барселона определилась с приоритетным трансфером – миссия (не) возможна

Отмечается, что шейх предпочел Мбаппе Неймару в выборе главной звезды команды, и готов предложить французу самую большую зарплату в истории клуба. Кроме того, Аль-Хелаифи планирует сохранить нападающего как минимум до ЧМ-2022 и строить команду вокруг него.

Единственным препятствием могут стать прохладные отношения между Килианом и боссами ПСЖ из-за отказа отпустить форварда на Олимпиаду.

К слову, в активе Мбаппе 30 голов и 17 ассистов в 32 поединка в составе ПСЖ в текущем сезоне.

ПСЖ уничтожил Лион и легко вышел в финал Кубка Франции – Мбаппе создал очередной шедевр