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ПСЖ готов пожертвовать Неймаром ради Мбаппе

10:34 187 Читати українською
ПСЖ готов пожертвовать Неймаром ради Мбаппе
Мбаппе и Неймар / AS

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вряд ли покинет Париж в следующее трансферное окно.

Мбаппе будет единственным игроком ПСЖ, на трансфер которого наложил вето президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, сообщает AS со ссылкой Paris United.

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Отмечается, что шейх предпочел Мбаппе Неймару в выборе главной звезды команды, и готов предложить французу самую большую зарплату в истории клуба. Кроме того, Аль-Хелаифи планирует сохранить нападающего как минимум до ЧМ-2022 и строить команду вокруг него.

Единственным препятствием могут стать прохладные отношения между Килианом и боссами ПСЖ из-за отказа отпустить форварда на Олимпиаду.

К слову, в активе Мбаппе 30 голов и 17 ассистов в 32 поединка в составе ПСЖ в текущем сезоне.

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Теги
Трансферы Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелаифи
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