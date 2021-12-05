Разгромное поражение от Ренна (0:5) в 17-м туре французской Лиги 1 переполнило чашу терпения руководства Сент-Этьена, которое указало на дверь главному тренеру команды Клоду Пюэлю.

60-летний специалист отправлен в отставку, сообщает официальный твиттер клуба.

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Пюэль лишился должности после трех поражений подряд. Сент-Этьен с 12-ю очками замыкает турнирную таблицу чемпионата. Тренер работал во главе "зеленых" с октября 2019 года.

К слову, Клод Пюэль ранее также тренировал Монако, Лилль, Лион, Ниццу, Саутгемптон и Лестер. С монегасками он стал чемпионом Франции в сезоне 1999/2000.

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