Сент-Етьєн офіційно звільнив Пюеля
Розгромна поразка від Ренна (0:5) у 17-му турі французької Ліги 1 переповнила чашу терпіння керівництва Сент-Етьєна, яке вказало на двері головному тренеру команди Клоду Пюелю.
60-річний фахівець відправлений у відставку, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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Пюель втратив посаду після трьох поразок поспіль. Сент-Етьєн з 12-ма очками замикає турнірну таблицю чемпіонату. Тренер працював на чолі "зелених" із жовтня 2019-го.
До слова, Клод Пюель раніше також тренував Монако, Лілль, Ліон, Ніццу, Саутгемптон і Лестер. Із монегасками він став чемпіоном Франції у сезоні 1999/2000.
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