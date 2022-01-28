Максим Кучерявый досрочно вернулся в Сент-Джонстон, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

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Летом 19-летний украинец на правах аренды перебрался в клуб из 5-го дивизиона Брикин Сити, где провел 19 матчей, отличился 9-ю голами и 8-мя ассистами. Его контракт с Брикин Сити был рассчитан до конца сезона.

После 22 туров чемпионата Шотландии Сент-Джонстон находится на дне турнирной таблицы – 12-е место.

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