Динамо отказалось отпускать защитника в Базель
19:28 - Читати українською
Швейцарский Базель активно интересуется молодыми талантами Динамо.
"Немало попыток было у Базеля приобрести защитника Динамо Александра Сироту. Не получилось, Киев отказал, история завершилась", – сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
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Несмотря на неудачу, швейцарский клуб ведет активные переговоры по поводу форварда Динамо Владислава Супряги и нападающего Шахтера Данила Сикана.
В нынешнем сезоне Сирота провел за Динамо 18 матчей и даже отличился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.
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