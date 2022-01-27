"Немало попыток было у Базеля приобрести защитника Динамо Александра Сироту. Не получилось, Киев отказал, история завершилась", – сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Динамо и Шахтер получили предложения от европейского клуба по поводу своих форвардов

Несмотря на неудачу, швейцарский клуб ведет активные переговоры по поводу форварда Динамо Владислава Супряги и нападающего Шахтера Данила Сикана.

В нынешнем сезоне Сирота провел за Динамо 18 матчей и даже отличился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.

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