Максим Кучерявий достроково повернувся до Сент-Джонстона, повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

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Влітку 19-річний українець на правах оренди перебрався до клубу з 5-го дивізіону Брікін Сіті, де провів 19 матчів, відзначився 9-ма голами та 8-ма асистами. Його контракт з Брікін Сіті був розрахований до кінця сезону.

Після 22-х турів чемпіонату Шотландії Сент-Джонстон перебуває на дні турнірної таблиці – 12-те місце.

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