Сезон 2023/24 недавно начался, а руководство Реала уже планирует будущее клуба. Оно будет без Карло Анчелотти.

Действующий контракт итальянского специалиста со "сливочными" истекает в 2024 году. Нынешняя компания будет для Карло Анчелотти последней во главе Реала. После завершения сезона 2023/24 он должен возглавить сборную Бразилии, о чем ранее сообщил президент тамошней федерации футбола.

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Как информирует Radio MARCA, Флорентино Перес уже определился с преемником именитого тренера. Президент Реала хочет пригласить на должность наставника команды Хаби Алонсо. 41-летний бывший игрок сборной Испании, выступавший за мадридцев, сейчас работает тренером Байера. Соглашение Алонсо с леверкузенцами действует до 2026 года. Испанская пресса не уточнила, есть ли договоренность у Реала с немецким клубом.

Хаби Алонсо играл за "сливочных" на протяжении пяти сезонов с 2009 по 2014 годы. Полузащитник с мадридцами завоевывал титул чемпиона Испании, национальные Кубок и Суперкубок, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Сейчас Байер под руководством испанца занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 13 баллов.

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