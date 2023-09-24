Де Дзерби после непродолжительной работы в Шахтере возглавил Брайтон, который под руководством итальянца стал одной из самых интересных команд АПЛ. Так, "чайки" получили путевку в еврокубки впервые в своей истории в прошлом сезоне, имея 15-й самый дорогой состав в чемпионате. В нынешней кампании Брайтон продолжает поражать: 3 место и 15 очков после 6 сыгранных туров.

Приятно удивляет Жирона, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик. Команда украинцев разделяет с Барселоной 1-2 места, уступая более именитому конкуренту лишь из-за того, что пропустили на гол больше. В Серии А своя сенсация: Лечче, которому прогнозировали борьбу за вылет, навязывает борьбу грандам за место в зоне Лиги чемпионов. В Бундеслиге Бавария получила мощного конкурента – Байер шикарно начал сезон и имеет столько же очков, сколько и мюнхенцы. Подопечные Хаби Алонсо, которого сватают в Реал, сумели отобрать очки и у прямого конкурента за чемпионство.

Не обошли мы вниманием и УПЛ, где настоящим прорывом стал Кривбасс. Криворожане лишь на 1 балл отстают от первого Шахтера, еще и умудрились отобрать очки у "горняков".