"Ожидал ли я от себя такой результативности? Ну как ожидал. Конечно, хочется забивать в каждой игре. 5 голов – это не показатель. У Довбика уже 6 голов, у Холанда вообще безумные показатели. Бомбардирский план? Не думаю, что когда Холанд забьет 25 голов, то соберет вещи и пойдет домой. Продолжит забивать и дальше.

Фейл голкипера сборной Украины в видеообзоре перестрелки Металлист – Ворскла – 3:2

У меня какого-то плана нет, просто хочется забить как можно больше. В нашем чемпионате трудно что-либо планировать. Во время войны не ясно, будет ли следующая игра. Разные слухи ходили", – поделился Прядун в интервью Fanday.

Отметим, что Максим является одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины, забив 5 голов в 7 поединках. Его опережает только Артем Довбик, у которого 6 забитых мячей.

Металлист победил Ворсклу в перестрелке с пятью голами – дубль и ассист Прядуна вывели харьковчан на третью позицию