"Чи очікував я від себе такої результативності? Ну, як очікував. Звичайно, хочеться забивати у кожній грі. 5 голів – це не показник. У Довбика вже 6 голів, у Холанда взагалі божевільні показники. Бомбардирський план? Не думаю, що коли Холанд заб'є 25 голів, то збере речі і піде додому. Продовжить забивати й надалі.

Фейл голкіпера збірної України у відеоогляді перестрілки Металіст – Ворскла – 3:2

У мене якогось плану немає, просто хочеться забити якнайбільше. У нашому чемпіонаті важко щось планувати. Під час війни не зрозуміло, чи буде наступна гра. Різні чутки ходили", – поділився Прядун в інтерв'ю Fanday.

Зазначимо, що Максим наразі є одним з найкращих бомбардирів чемпіонату України, забивши 5 голів у 7 поєдинках. Його випереджає лише Артем Довбик, у якого 6 забитих м'ячів.

Металіст переміг Ворсклу в перестрілці з 5 голами – дубль і асист Прядуна, який зрівнявся з Довбиком, 3 місце в УПЛ