Сенсаційний порятунок у відеоогляді матчу Челсі – Брайтон – 1:1
06:00 - Читать на русском
Челсі втратив очки у матчі 20-го туру АПЛ проти Брайтона. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Денні Велбек 90+1’
90+1’ Денні Велбек
Підопчні Тухеля вийшли вперед в середині першого тайму. Маунт з кутового подав точно на голову Лукаку, який голом відзначив своє повернення до основи.
Челсі на останніх хвилинах втратив перемогу над Брайтоном, але обійшов Ліверпуль у таблиці
Брайтон гідно провів другу половину зустрічі, заслуживши бодай очко. Вже в компенсований час Денні Велбек відповів своїм точним ударом головою – 1:1.
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