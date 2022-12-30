Челсі втратив очки у матчі 20-го туру АПЛ проти Брайтона. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Підопчні Тухеля вийшли вперед в середині першого тайму. Маунт з кутового подав точно на голову Лукаку, який голом відзначив своє повернення до основи.

Челсі на останніх хвилинах втратив перемогу над Брайтоном, але обійшов Ліверпуль у таблиці

Брайтон гідно провів другу половину зустрічі, заслуживши бодай очко. Вже в компенсований час Денні Велбек відповів своїм точним ударом головою – 1:1.