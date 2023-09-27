В среду состоялось несколько матчей 6-го тура чемпионата Италии. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 6-й тур

Наполи – Удинезе – 4:1

Голы: Зелински, 18, Осимхен, 39, Кварацхелия, 74, Симеоне, 82 – Самарджич, 81

Лацио – Торино – 2:0

Голы: Весино, 56, Дзакканьи, 75

Интер – Сассуоло – 1:1

Голы: Дюмфрис, 45+1 – Байрами, 54

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Наполи прервал трехматчевую безвыигрышную серию, одолев на своем поле Удинезе. Хозяева с первых минут были очень убедительными и еще до перерыва вышли вперед – Зелински удачно реализовал пенальти. В середине тайма Марио Руй мог удваивать, но реакция Сильвестри помогла. За своего партнера исправился Осимхен, увеличив преимущество парненопейцев незадолго до перерыва.

Кварацхелия после отдыха попал в левую стойку, а ближе к середине тайма испытал на прочность и правый элемент ворот. В конце концов количество переросло в качество и Хвича пристрелявшись сделав счет разгромным. Расслабившись, хозяева пропустили, однако Симеоне уже через минуту вернул разрыв в три гола. Победа подняла Наполи в топ-5 Серии А.

Торино в гостях уступил Лацио. Римляне, которые в пяти стартовых матчах одержали лишь одну победу, наконец-то начали выбираться из низин турнирной таблицы. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва два точных удара Весино и Дзакканьи обеспечили орлам три очка и вынесли сразу на одиннадцатую строчку.

Первое поражение в сезоне потерпел Интер. Палачом команды Индзаги стал скромный Сассуоло. Хозяева владели серьезным преимуществом в первом тайме, и лишь реакция Зоммера спасла их от двух смертоносных выстрелов Толяна и Байрами. На перерыв, однако, Интер ушел побеждая – мяч в раздевалку оформил Дюмфрис.

После отдыха сразу несколько попыток Сассуоло отыграться воплотились в гол вышеупомянутого Байрами. А в середине тайма Берарди перевернул все с ног на голову, шокировав "нерадзурри" на глазах собственных болельщиков. На последней минуте Лорьенте мог добивать хозяев, но вновь блестяще сыграл Зоммер. Дебютное поражение Интера, которое оставило его на первой строчке – в спину "змеям" дышит заядлый конкурент Милан.

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