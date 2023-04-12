Наполи в этом сезоне прекрасен – заслуженное Скудетто никуда не убежит. Но у неаполитанцев есть один соперник, который постоянно их переигрывает. В первом круге чемпионата Италии Милан был лучше на поле, однако проиграл по цифрам на табло, а во втором круге "россонери" уже разорвали Неаполь по всем параметрам. Это подогревало интригу в Лиге чемпионов.

Милан сокрушил Наполи и подогрел интригу перед дуэлью в ЛЧ – пиренейские герои отвозили будущих чемпионов

Спаллетти ответил на провал, но не хватило быстрого гола

Стефано Пиоли полностью скопировал стартовый состав с триумфального матча, в котором Милан ограничил Наполи персональным прессингом. Важнейшую задачу тогда исполнил Беннасер – выключил из игры неаполитанского дирижера Лоботку. Сегодня был аналогичный план с плотной опекой и ставкой на шустрые ноги Диаса и Леау.

Лучано Спаллетти попытался подготовиться к такому развитию событий. В дебюте встречи Наполи полностью перевел игру на чужую половину поля. Гости высоко встречали Милан, перекусывали атаки на начальной стадии и создавали собственные моменты. Лоботка на этом этапе не был критически важен, ведь игра разворачивалась выше.

Замысел сработал – в первой четверти встречи Наполи тотально доминировал. 0:9 по ударам в пользу Неаполя до 25 минуты. Мощно работали фланги: слева Хвича обыгрывал на дриблинге, справа остро подключался Ди Лоренцо. Уже на старте матча прошла атака, в которой могли забивать Кварацхелия и Руй. Замбо-Ангисса и Зелиньски прицельно пробили издалека (Меньяну пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины).

Диас и Леау снова прибили Наполи

Милан выстоял под этим давлением и сумел изменить картину матча. Леау и Диас начали помогать проходить прессинг, опускаясь глубже за мячом. Это имело два последствия: Наполи реже отбирал на чужой половине (ни одного удара до конца тайма), а Милан получил варианты для собственных атак. Моменты возникали тогда, когда Диас и Леау, благодаря дриблингу или скорости, проскакивали оппонентов.

Португалец в центре поля пробросил мяч между Ррахмани и Замбо-Ангисса, вырвался один на один с голкипером и неточно пробил в дальний угол. Потом похожий трюк удался испанцу – Браим обыграл Лоботку и Руя (как и 10 дней назад!), протянул мяч через пол поля и выкатил на гол Беннасеру. Милан повел в счете, а мог и удвоить преимущество до перерыва, когда Кьяер после углового пальнул головой в перекладину.

Без Осимхена команда не чемпионская

Во втором тайме история повторилась. Наполи снова поднял темп и усилил давление. Хозяева банально не успевали доставить мяч Диасу или Леау из-за неаполитанского прессинга. Впрочем, команде Спаллетти снова не удалось конвертировать территориальное преимущество в голы. Нужно говорить о кадровом голоде на острие атаки.

Лучший бомбардир Осимхен травмирован, его дублер Симеоне также поврежден, а третий форвард Распадори не успел нормально восстановиться. Пришлось выпускать на позицию девятки номинального хавбека Эльмаса.

Македонец активными перемещениями дал впереди динамику, но не обеспечил присутствия в зонах завершения. Осимхен умеет выполнять двойные функции, Эльмас – нет. Элиф нанес только один удар (головой после заброса Кварацхелии). Хвича безуспешно старался что-то придумать индивидуальными действиями.

Еще две болезненные потери Наполи

Запал Наполи снова со временем угас, а после удаления Замбо-Ангисса шансы сравнять счет уменьшились. Впрочем, под конец встречи Политано и Оливера имели шикарные возможности. Наполи все же проиграл. И не только проиграл первый поединок, но и усложнил себе жизнь на ответный матч.

Через неделю неаполитанцы не смогут рассчитывать на Замбо-Ангисса и Кима. Кореец резко отреагировал на свисток арбитра и получил желтую, которая означает дисквалификацию. Вряд ли успеет восстановиться Осимхен. Минус три игрока основы, а для Спаллетти каждый футболист критически важен – тренер почти не проводит ротацию.