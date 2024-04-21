Накануне в чемпионате Украины по футзалу состоялся второй матч финальной серии за первое место между командами Будстар и МСК Днепр, сообщает официальный сайт АФУ.

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Победу со счетом 4:2 одержали киевлянки и, доведя счет в серии до двух побед, стали чемпионами. В составе триумфатора победу праздновала и сестра защитника Шахтера Ярослава Ракицкого – Дарья Ракицкая. Интересно, что в команде 27-летняя футзалистка выступает под номером 44, как и ее брат.

Напомним, в текущем сезоне Дарья провела 15 матчей, в которых отметилась 1 голом.

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