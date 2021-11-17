"Футбол 24" пообщался с очевидцем вчерашнего конфликта на стадионе в Зенице. Серьезное побоище между боснийцами и украинцами удалось предотвратить только силами местной полиции.

Перед стартом матча Босния и Герцеговина – Украина в секторе украинских болельщиков появилось бело-сине-красное полотнище, на которое сразу агрессивно отреагировали несколько десятков боснийских фанатов, восприняв его как символику Сербии. В 90-е годы между странами произошла кровопролитная война, где потери только боснийской стороны составили более 60 тысяч солдат и гражданских лиц. Отношения между обоими государствами остаются напряженными до сих пор.

Конфликт на трибунах из-за триколора с гербом – пришлось вмешиваться полиции (ВИДЕО)

"Был триколор с гербом, – подтверждает Юрий Мацула, болельщик сборной Украины, который находился на стадионе в Зенице. – Сначала я подумал, что это сербский, но говорят, на нем двуглавая курица была, а не герб Сербии. Фишка в чем? Цвета обоих флагов – Сербии и России – одинаковые, прямо в обратном порядке. Это и спровоцировало конфликт".

Недоразумение произошло около 21:40, перед выходом команд на поле, поэтому стало главной причиной того, что трибуны громко освистали украинский гимн, убеждает наш собеседник. И отмечает профессионализм боснийских стражей порядка, которые приложили усилия, чтобы избежать разборок между фанатскими лагерями.

"Полиция начала нас сопровождать еще за 70-80 километров до Зеницы, – рассказывает Мацула. – На самом деле, они очень боялись любой движухи, учитывая ситуацию в стране с сербской пятой колонной. А еще копы просили нас воздержаться от алкоголя, однако после матча – сам Бог велел. Украинская торсида праздновала победу".

Украинские фанаты перед Зеницей заехали в Сплит, на матч Хорватия – Россия, где завоевали вражеские трофеи / Fb-страница Андрея Макогина

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