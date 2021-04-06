"Бесков был высокообразованным человеком. Он любил театр, ходил на все новые спектакли, которые были в Москве. Он как тренер... Если сейчас сравнение сделать, например: Лобановский – это Симеоне, а Бесков – это Гвардиола.

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Бесков наибольшее внимание уделял мышлению игрока, его технике. Валерий Васильевич был ему в противовес. Для него объем работы был важен. Константин Иванович любил молодых игроков, развивал их", – цитирует Семина Матч ТВ.

К слову, Валерий Лобановский возглавлял Динамо трижды. С киевлянами он не раз торжествовал в чемпионате СССР, чемпионате Украины, Кубке СССР и Кубке Украины. Также в активе легенды победа в Суперкубке УЕФА 1975 года.

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